Мехико, 1 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. На закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико 48 недружественными странами был устроен демарш, которым они упрекали организаторов за приглашение России. Об этом 1 октября сообщил посол России в Мексике Виктор Коронелли.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

«Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — приводит его слова РИА Новости.

Также Коронелли уточнил, что в нём принимали участие государства Евросоюза, «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа», и ряд примкнувших к ним делегаций, общее число которых составило 48 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовы более агрессивно вводить санкции против стран, выступивших в поддержку России.