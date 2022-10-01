Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что ситуация с глобальной продовольственной безопасностью в мире продолжит ухудшаться, несмотря на незначительную стабилизацию цен на продукты питания. Об этом говорится в отчете на сайте учреждения.

Голодный ребенок Un.org

В организации полагают, что мир может столкнуться с продовольственным кризисом, который будет сопоставим или даже превзойдет масштабы проблем в 2007–2008 годах. В тот период времени, как отмечают в МВФ, «во многих странах» наблюдался недостаток продовольствия, что спровоцировало «серьезные бедствия и гибель множества людей».

В фонде подчеркивают, что цены на продукты питания остаются на «исторически высоком уровне». Специалисты учреждения признают, что дать точный прогноз развития ситуации не представляется возможным. Подчеркивается, что на процесс могут оказать влияние такие факторы, как стоимость удобрений и энергоносителей, сокращающиеся запасы продовольствия, а также сложности с вывозом сельскохозяйственной продукции с территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин заявил, что зерно, которое вывозится с территории б. УССР, идет главным образом в Европу. По его словам, только 5% этого продовольствия поступает в беднейшие страны мира.

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