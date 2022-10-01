Владивосток, , 08:47 — REGNUM Во Владивосток из морского похода на учебном корабле Балтийского флота «Смольный» вернулись воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, которые прошли 1430 морских миль от Владивостока до Петропавловска-Камчатского. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» Минобороны России

Во время похода через Японское и Охотское моря нахимовцы наряду со взрослыми несли ходовые вахты, изучали боевую и повседневную жизнедеятельность корабля, выполняли штурманские расчёты, дублировали должности вахтенного рулевого.

пресс-служба Минобороны РФ «В проливе Лаперуза экипаж «Смольного» вместе с нахимовцами и курсантами принял участие в церемонии отдания воинских почестей морякам подлодки Л-19, погибшим в августе 1945 года».

В походе с нахимовцами были проведены занятия по основам военно-морской подготовки, историческим и географическим особенностям маршрута. В полном соответствии с флотской традицией нахимовцев посвятили в моряки.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивосток в рамках второго этапа дальнего штурманского похода прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный» с курсантами Санкт-Петербургского Военно-морского института на борту.

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