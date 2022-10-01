Москва, 1 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Видеозапись, приуроченную ко Дню Сухопутных войск России, обнародовало 1 октября Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу поздравляет военнослужащих сухопутных войск

На выложенных в интернет кадрах запечатлено передвижение боевой техники Сухопутных войск РФ, включая тактические ракетные комплексы «Искандер» и машины поддержки танков «Терминатор», а также ведение огня из различных видов вооружений.

«На протяжении сотен лет их (Сухопутных войск — ред.) героическая история создавалась подвигами и ратным трудом воинов-пехотинцев, которые неизменно проявляли отвагу и несгибаемую волю», — говорится в поздравлении министра обороны России Сергея Шойгу ко Дню Сухопутных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой шесть снарядов.