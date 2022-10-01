Москва, , 08:46 — REGNUM Густой туман наблюдается с утра 1 октября в некоторых районах Москы, а также в области.

Туман не покидает Москву Василий Иванов © ИА REGNUM

Дымка наблюдается и в центре мегаполиса.

По данным синоптиков, 1 октября жителей столицы ожидает облачная погода, местами дождь. Температура воздуха днем составит до +15 … +17 градусов, ночью — от +10 до +12 градусов. Скорость ветра будет достигать 6−11 м/c.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что первые дни октября в Москве будут дождливыми, но теплыми.