Иркутск, , 08:45 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что нет ничего важнее свободного волеизъявления людей, которые считают себя частью России. Заявление прозвучало по итогам подписания договоров о воссоединении четырёх регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Игорь Кобзев Пресс-служба правительства Иркутской области

По его словам, люди ждали этого события восемь лет. Все эти годы жители подвергались террору, издевательствами со стороны киевского режима, погибли тысячи мирных граждан.

«Родилось поколение, которое не видело другой жизни. Спокойной, без стрельбы. Жители этих территорий заслужили мирное небо над головой. И сейчас они сделали свой выбор», — отметил губернатор.

Игорь Кобзев добавил также, что Приангарье продолжит оказывать помощь городу Кировску в Луганской Народной Республике.