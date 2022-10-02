Тбилиси, 2 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. МИД Грузии резко осудил прошедшие на освобождённых территориях бывш. УССР референдумы о воссоединении с Россией, сообщает 30 сентября mfa. gov.ge.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

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«Министерство иностранных дел решительно осуждает референдумы и незаконную аннексию, осуществленные Российской Федерацией на территории [бывш. УССР], что является открытым актом по насильственному изменению международно признанных границ [бывш. УССР]. Это незаконное действие в очередной раз грубо нарушает основополагающие принципы международного права, которое защищает территориальную целостность и суверенитет всех государств. Грузия, которая пережила попытки насильственного изменения своих границ, никогда не признает проводимые в регионах [бывш. УССР]. Результаты референдумов еще раз наглядно демонстрируют поддержку суверенитета и территориальной целостности [бывш. УССР] в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявление грузинского МИД.

Напомним, что на территориях ДНР, ЛНР и освобождённых Запорожской и Херсонской областях были успешно проведены референдумы о воссоединении с Россией.