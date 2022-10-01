Калуга, , 11:35 — REGNUM В Калужской области за последние пять лет количество человек, зарегистрировавших брак в возрасте 60 лет и старше, увеличилось в 1,6 раза. Так, в 2021 году зарегистрировали брак 244 мужчины и 151 женщина (2017 год — 161 мужчина и 90 женщин соответственно). Об этом 1 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Надграфика к Международному дню пожилых людей Калугастат

На начало 2022 года в Калужской области численность населения старше трудоспособного возраста составила 265,3 тыс. человек, из них 76,4 тыс. мужчин в возрасте 62 года и старше и 188,9 тыс. женщин в возрасте 57 лет и старше. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения составил 26,2%. В последние годы средний возраст населения старше трудоспособного возраста становится выше. На начало 2022 года у мужчин он составил — 70,6 года, женщин — 69,8 года (на начало 2021 года — 69,9 и 69,3 соответственно). Важнейшим показателем уровня и качества жизни является ожидаемая продолжительность жизни. В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 64,3 года, женщин – 74,1 года. На 1000 мужчин старше трудоспособного возраста приходится 2473 женщин.

В первый день октября отмечаются международный день пожилых людей. Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 года. Глубоко символично, что праздник людей старшего поколения выпадает на 1 октября, ведь пенсионный возраст — «золотая осень» жизни. Цель праздника — сохранение семейных ценностей, проявление уважения, доброты, заботы о старшем поколении. В этот день проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе, концерты, праздники, благотворительные акции.

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