Москва, 1 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Реорганизации Российского оскаровского комитета после выхода из его состава большинства кинодеятелей не исключил режиссёр Карен Шахназаров. Об этом 1 октября сообщил сам режиссёр в беседе с ТАСС.

ИА REGNUM Карен Шахназаров

Комментируя решение ряда кинематографистов о выходе из состава Российского оскаровского комитета, Шахназаров не исключил, что по итогам этого демарша комитет может быть реорганизован.

При этом режиссёр уточнил, что не видит особой необходимости в существовании этой комиссии, так как её функции вполне может взять на себя Министерство культуры России.

Напомним, режиссер Павел Чухрай сообщил о намерении выйти из состава Российского оскаровского комитета группы кинодеятелей. Такое решение, по словам Чухрая, приняли Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Сергей Сельянов, Владимир Котт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режиссёр Павел Чухрай покинул пост председателя Российского оскаровского комитета в знак протеста против решения президиума Киноакадемии России не выдвигать в 2022 году на премию «Оскар» отечественных киноработ.