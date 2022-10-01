Пекин, 1 октября 2022, 08:34 — REGNUM Лабораторный модуль «Вэньтянь» установлен в постоянное рабочее положение в ходе работа на китайской орбитальной станции «Тяньгун» 30 сентября. Об этом пишет газета China Daily.
Операция по изменению конфигурации орбитальной станции продолжалась около часа. Модуль «Вэньтянь» отстыковался от основного модуля «Тяньхэ» и был состыкован к боковому порту узловой кабины космической станции.
Модуль «Вэньтянь» будет находиться на новом месте весь срок эксплуатации китайской орбитальной станции. До конца 2022 года к станции должен прибыть ещё один лабораторный модуль, который будет установлен напротив модуля «Вэньтянь». Итоговая конфигурация станции будет иметь Т-образную форму.
Лабораторный модуль «Вэньтянь» был запущен 24 июля 2022 года. В этот же день он состыковался с передним портом базового модуля, что стало первой орбитальной стыковкой модулей для китайской космонавтики.
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