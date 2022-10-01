Пекин, , 08:34 — REGNUM Лабораторный модуль «Вэньтянь» установлен в постоянное рабочее положение в ходе работа на китайской орбитальной станции «Тяньгун» 30 сентября. Об этом пишет газета China Daily.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Операция по изменению конфигурации орбитальной станции продолжалась около часа. Модуль «Вэньтянь» отстыковался от основного модуля «Тяньхэ» и был состыкован к боковому порту узловой кабины космической станции.

Модуль «Вэньтянь» будет находиться на новом месте весь срок эксплуатации китайской орбитальной станции. До конца 2022 года к станции должен прибыть ещё один лабораторный модуль, который будет установлен напротив модуля «Вэньтянь». Итоговая конфигурация станции будет иметь Т-образную форму.

Лабораторный модуль «Вэньтянь» был запущен 24 июля 2022 года. В этот же день он состыковался с передним портом базового модуля, что стало первой орбитальной стыковкой модулей для китайской космонавтики.

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