Москва, , 08:33 — REGNUM В России с 1 октября вступили в силу измененные правила ОСАГО. Соответствующее указание Центробанка РФ ранее зарегистрировало Министерство юстиции. Нововведений — четыре, они касаются прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП.

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Так, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Ранее при смене номера владелец в течение 3-х дней должен сам сообщить его страховой.

Кроме того, по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию. Ранее это было правом, а не обязанностью граждан.

Третье нововведение отменяет обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о ДТП. С 1 октября делать этого не нужно.

И четвертое из вступивших в силу изменений обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой техэкспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления, которое ранее было обязательно.