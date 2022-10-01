Барнаул, 1 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Алтайский край будет развивать всестороннее сотрудничество с вошедшими в состав России регионами. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы региона, население Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей — это около 10 млн человек, могут теперь с полным правом называть себя гражданами России. Он напомнил, что киевские власти сделали всё, чтобы процесс самоопределения народов не состоялся.

«Поэтому в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях принятие в состав России является по-настоящему большим и всенародным праздником. И для всей Российской Федерации это историческое событие, такое же важное, как в 2014 году возвращение в состав России Крыма и Севастополя», — отметил он.

В настоящее время Алтайский край помогает Славяносербскому району ЛНР, при этом продолжит развивать связи с новыми регионами.

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