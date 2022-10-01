Владивосток, 1 октября 2022, 08:27 — REGNUM Спасатели завершили эвакуацию пассажиров с катамарана «Москва», который утром 1 октября сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщили в мэрии.
«Пассажиров застрявшего на мели катамарана «Москва» эвакуировали на баржу и доставили на остров Попова. Тех, кому надо было на остров Рейнике, дальше повёз «Лотос», — отмечается в сообщении.
Катамаран «Москва», шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, в условиях сильного тумана сел на мель в проливе Старка у острова Русского.
Судно не повреждено.