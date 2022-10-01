Иркутск, , 08:22 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 октября. Подробности сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным Иркутского гидрометцентра, в центральных и южных районах Приангарья с 1 по 2 октября продолжится выпадение небольших, местами умеренных осадков в виде дождя, мокрого снега и снега. Возможно установление временного снежного покрова и налипание снега на провода.

В связи с этим спасатели предупредили о возможных затруднениях в движении транспорта на федеральных и региональных автодорогах, в в том числе на перевалах Шелеховского и Слюдянского районов.

«Из-за налипания мокрого снега на провода повышается вероятность отключения объектов электроэнергетики», — добавили в ведомстве.