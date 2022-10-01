Донецк, 1 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой шесть снарядов. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:41 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️08:04 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка.