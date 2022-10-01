Херсон, 1 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Военный аэродром будет восстановлен в Чернобаевке Херсонской области после воссоединения региона с Россией. Об этом 30 сентября сообщил журналистам заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как уточнил Стремоусов, все объекты в регионе будут национализированы и перейдут на баланс России. Стремоусов указал, что состояние аэродрома в Чернобаевке плачевное, объект разрушен практически полностью.

«Но он тоже встанет на баланс РФ», — пояснил Стремоусов, добавив, что аэродром будет восстановлен.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали в Кремле договоры о вхождении в состав России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение из Кремля.