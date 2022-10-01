Бангкок, , 08:17 — REGNUM В Таиланде с 1 октября отменены все введённые ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд. Это следует из постановления, опубликованного в правительственном издании Royal Thai Government Gazette.

Таиланд на международном российском туристическом форуме «Отдых» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одновременно в королевстве отменяется введённый по этой же причине режим чрезвычайного положения. В связи с благоприятной ситуацией в стране также прекратил свою работу Центр по борьбе с коронавирусом, передавший оставшиеся функции Минздраву Таиланда.

Напомним, введённые в марте 2020 года ограничения из-за ситуации с COVID-19 продлевались в стране 19 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы начали бронировать туры на предстоящие новогодние каникулы. В числе наиболее популярных направлений — Таиланд.

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