Москва, 1 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Правила досрочного расторжения страхового договора при списании автомобиля в результате ДТП и ряд других норм по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) изменились с 1 октября 2022 года. Об этом сообщили представители Российского союза автостраховщиков (РСА) РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Среди основных нововведений в РСА выделили появление возможности рассмотрения убытков без предоставления материалов о ДТП из полиции. В союзе автостраховщиков подчеркнули, что это возможно только при согласии страховщика и возможности у него самостоятельно получить требуемую информацию.

Также изменились условия досрочного расторжения договора ОСАГО при списании автомобиля в результате ДТП. Теперь это возможно только при наличии документа об утилизации авто.

Дополнительно в правилах ОСАГО были прописаны порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы. В РСА добавили, что остальные изменения носят уточняющий характер и в основном касаются работы страховых компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 13 сентября 2022 года в России начали действовать новые тарифы ОСАГО, установленные Банком России.