Чита, 1 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае призванным в рамках частичной мобилизации торжественно вручили новое боевое оружие. Церемония состоялась в окружном учебном центре Восточного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Забайкальского края Вручение оружия мобилизованным

Личный состав получил новые автоматы АК-12, снайперские винтовки, ручные пулемёты Калашникова и гранатометы РПГ-7В. По словам командира соединения, полковника Артура Люфта, получая оружие, военнослужащие ещё раз подтверждают свою готовность служению Отечеству.

«Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы как можно быстрее вспомнили ранее приобретённые навыки, которые вам дала армия, приобрели новые в условиях современности и сумели с честью выполнить те задачи, которые ставит президент и руководство страны», — отметил замглавы региона Василий Войкин.

Мобилизованных далее ждёт этап боевой подготовки и слаживания подразделений. В рамках обучения бойцов также ожидают занятия по вождению боевой техники, тактической, медицинской и специальной подготовке.