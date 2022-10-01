Москва, 1 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей подписали 30 сентября договоры о вхождении указанных регионов в состав Российской Федерации.

jeanbaptisteparis Воссоединение

В ходе церемонии подписания глава Российского государства указал, что жители республик Донбасса и освобождённых территорий б. УССР сделали выбор в пользу воссоединения с РФ по собственной воле, отметив, что за этим выбором «наша общая судьба» и многолетняя история.

Также Путин уточнил, что население указанных регионов приняло решение быть с Родиной и жить ее судьбой. При этом он призвал Киев прекратить огонь и боевые действия против жителей этих территорий, подчеркнув, что Москва готова вести переговоры с киевским режимом, однако выбор людей она не предаст и не станет обсуждать

Договора подписали Владимир Путин и глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

В ближайшее время Госдумой и Советом Федерации будут проведены и утверждены все необходимые для воссоединения указанных регионов с РФ процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Тувы Владислав Ховалыг приветствовал воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.