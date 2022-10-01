Ямусукро, , 08:13 — REGNUM Африканский банк развития (AFDB) одобрил кредит для Марокко в размере $194 млн на развитие продовольственной безопасности королевства, сообщается на сайте финансовой организации.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства будут направлены на увеличение производства зерновых культур внутри страны и сокращение импорта продовольствия. В 2022 году из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи в Марокко собрано 3,4 млн тонн производство зерновых, что на 67% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Азиатский банк развития (ADB) объявил, что до 2025 года направит не менее $14 млрд на программу смягчения продовольственного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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