Москва, , 08:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Постановляю осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек», — отмечается в тексте указа.

Также президент поручил правительству России, органам исполнительной власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с призывом на срочную службу.

Тем же указом с военной службы увольняются матросы, солдаты, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву истек.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.