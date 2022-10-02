Тбилиси, , 23:14 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с обращением в связи с 10-летним юбилеем победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, сообщает 30 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первое октября 2012 года является самой важной датой в истории современной Грузии — «Грузинская мечта» вместе с гражданами Грузии впервые сменила правительство мирным путем в результате демократических выборов. Личная роль Бидзины Иванишвили была решающей в этом процессе. В условиях полной безнадёжности, глубоких политических, экономических и социальных кризисов он смог мобилизовать энергию людей и дать правильное направление. В результате мы сделали то, что раньше казалось невозможным — мирным путем сменили антигосударственный режим и заложили фундамент для успешного развития Грузии», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что после победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта» не только сохранила и укрепила политическую стабильность в стране, но и осуществила масштабные экономические и социальные реформы, углубила демократические процессы, укрепили безопасность и обороноспособность и сделала «важнейшие шаги на пути к историческому выбору нашего народа — членству в ЕС».

Гарибашвили подчеркнул, что дальнейший прогресс Грузии должен основываться на единстве правительства и народа.