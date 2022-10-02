Тбилиси, 2 октября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с обращением в связи с 10-летним юбилеем победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, сообщает 30 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Первое октября 2012 года является самой важной датой в истории современной Грузии — «Грузинская мечта» вместе с гражданами Грузии впервые сменила правительство мирным путем в результате демократических выборов. Личная рольБидзины Иванишвили была решающей в этом процессе. В условиях полной безнадёжности, глубоких политических, экономических и социальных кризисов он смог мобилизовать энергию людей и дать правильное направление. В результате мы сделали то, что раньше казалось невозможным — мирным путем сменили антигосударственный режим и заложили фундамент для успешного развития Грузии», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что после победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта» не только сохранила и укрепила политическую стабильность в стране, но и осуществила масштабные экономические и социальные реформы, углубила демократические процессы, укрепили безопасность и обороноспособность и сделала «важнейшие шаги на пути к историческому выбору нашего народа — членству в ЕС».

Гарибашвили подчеркнул, что дальнейший прогресс Грузии должен основываться на единстве правительства и народа.