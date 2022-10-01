Херсон, , 08:07 — REGNUM ВСУ несут тяжелые потери под Херсоном. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров боеиков 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

Переговоры перехвачены в районе с. Правдино Херсонской области. Так, бойцы отчитываются о нехватке людей, связи, боепитания. Также один из боевиков сообщает, что эвакуации или подкрепления не будет, несмотря на большое количество раненых и убитых. Дата радиоперехвата не указана.

21 сентября Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские военные ликвидировали более 200 солдат 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Правдино.