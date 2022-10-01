Абакан, , 08:04 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов поздравил с воссоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карта России Иван Шилов (c) ИА REGNUIM

Он напомнил, что жители четырёх регионов на референдумах подавляющим большинством голосов высказались за воссоединение.

«Они пожелали избавиться от ига неонацистов, вернуться на свою историческую родину, жить без страха по своим обычаям и традициям, говорить на родном языке», — отметил глава республики.

По словам Валентина Коновалова, противостоять агрессии западных империалистов, победить неонацизм и бандеровщину России удастся только объединившись.