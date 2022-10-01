1 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Владимир Бадмаев, , 08:48 — REGNUM 30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. За церемонией следили крупнейшие западные СМИ, несмотря на заявления о нелегитимности референдумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Итальянские СМИ наперебой цитируют заявления Владимира Зеленского, Джорджии Мелони, Урсулы фон дер Ляйен о «фарсовых референдумах» и непризнании воссоединения. Что, впрочем, встречает всё меньше сочувствия среди наблюдателей.

Так, известный социолог и писатель Алессандро Орсини, которого мейнстримные СМИ Италии успели причислить к «путинистам», пишет, что всегда старался помочь Киеву. По его словам, если бы западные страны пошли на мирные переговоры весной, то дело могло ограничиться только признанием независимости республик Донбасса.

«Я спрашиваю у европейских лидеров, вы не хотите вести переговоры? Тогда вы должны взять на себя моральную ответственность за ту бойню и опустошение, которое продолжится на территории [б. УССР] в ближайшие месяцы. Перестаньте вводить людей в заблуждение, что Киев сможет победить Россию на поле. Это не Рим-Лацио. Это война», — отметил он.

Парламентарий Джованни Ди Баттиста соглашается, что государственные границы не должны менять солдаты и танки. Однако в логике западных политиков, по его словам, есть исключения, демонстрирующие их лицемерие.

«Поэтому однажды нам объяснят, почему для Израиля это разрешено. Израиль может военными силами оккупировать чужую территорию. Кроме того, на оккупированные территории, где живут одни палестинцы, приходят поселенцы, которые занимают землю, принадлежащую другим, в сопровождении вооружённых до зубов солдат на фоне трусливого и лицемерного молчания Запада», — написал он.

«Люди, с которыми я общалась в Донецкой и Луганской Республиках, после восьми лет войны видели в присоединении к России надежду на начало мирного процесса и прекращение преследования русскоязычных, выступавших против киевского режима. Выбор народа, на мой взгляд, нужно уважать», — прокомментировала психолог и писатель Сара Реджинелла.

Простые пользователи соцсетей, напротив, радуются за жителей четырёх регионов, призвав политиков меньше думать о противостоянии с Россией и больше — о ситуации внутри Италии.

Джордж Калеб Бингем. Выборы в округе. 1846

«Каждый должен думать прежде всего о своей стране. Пошлём Евросоюз и евро куда подальше, хватит санкций и оружия Киеву. Думайте о своей стране», — призвала Сабрина М.

«Давайте мы тоже проведём референдум о присоединении к России, может, будем покупать газ дешевле?» — предложил Алессандро Б.

«Референдум должен был провести Зеленский, об этом говорится в парижских договорах, подписанных под присмотром Макрона и Меркель. Киев не исполнил это обязательство при поддержке Европы и американских «друзей». Мы, европейцы, дорого заплатим за эту войну», — пишет Клаудио Б.

«Независимые итальянские и европейские журналисты говорят, что референдумы прошли по международным стандартам. Если мы не знаем международного права, то бесполезно следить за СМИ, которые говорят только то, что удобно США», — отметил Адольфо Ф.

«Европа ответит решительно! Купим американскую пшеницу в 15 раз дороже, чем российскую», — иронизирует Никола Б.

«Россия и так живёт, ни в ком не нуждаясь. Так было всегда, посмотрите на историю. У неё огромная территория, полная сырья. Кроме того, у неё всё ещё есть политические и экономические партнёры. Какие бы санкции мы против неё ни вводили, всё обернётся потерями только для Европы. И не нужно быть гением, чтобы это понять», — рассуждает Марко Л.

Ряд пользователей прокомментировали заявление возможного будущего премьер-министра Италии Джорджи Мелони, заявившей, что заявление о присоединении к России четырёх регионов после «фарсовых референдумов» не имеет никакой юридической или политической ценности.

По её словам, Путин в очередной раз продемонстрировал своё советское неоимпериалистическое видение, угрожающее безопасности всего европейского континента. В ответ простые итальянцы издевательски призвали Мелони продолжать слушаться американцев, иначе ей не видать премьерского кресла.

«Молодец, Джорджа! Выполняй приказы, иначе быстро вылетишь со своего места», — рекомендовал Стефано К.

«Вы говорили о суверенитете в ходе предвыборной кампании, но уже через несколько дней после голосования продались. Ситуация очень серьёзная, и ни у кого не хватает мужества начать мирные переговоры. Ваши западные демократии — это фарс», — считает Вирджиния Дж.

«Россия аннексирует четыре региона [бывш. УССР], тем временем НАТО аннексирует Мелони», — пошутил Коррадо Б.

«Эту даму выбрали итальянцы, и это хорошо. Жители четырёх регионов решили путём референдума присоединиться к России, но это нехорошо», — указал на противоречия официальной позиции Рима Валентино Б.

«Вот как всё повернулось! Джорджа нашла повестку дня Драги (Марио, действующий премьер-министр Италии), хотела её выбросить, но вместо этого случайно проглотила. И теперь она говорит, как Марио. Чудеса власти», — заключила Мария К.

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