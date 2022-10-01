Манагуа , 1 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД этой латиноамериканской страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Сообщается, что правительство Никарагуа приняло соответствующее решение из-за неоколониальной политики Нидерландов, которая «оскорбляла и продолжает оскорблять никарагуанский народ». Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Никарагуа объявили персоной нон-грата посла Евросоюза Беттину Мушайдт. Поводом для выдворения дипломата стали высказывания делегации ЕС на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда дипломаты требовали от властей Никарагуа освобождения политических заключенных и восстановления демократии.