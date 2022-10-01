Владивосток, , 08:01 — REGNUM Все пассажиры катамарана «Москва», оказавшегося на мели в проливе Старка у острова Русского во Владивостоке, эвакуированы на берег. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ «Предварительно установлено, что 1 октября в проливе Старка у острова Русский в Приморском крае сел на мель пассажирский катер «Москва», который направлялся из города Владивостока на остров Попова. На борту судна находились 171 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. В настоящее время все пассажиры эвакуированы на берег».

Организована доследственная проверка. Следственная группа, в состав которой входят следователи и криминалисты, уже выехала на место происшествия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, катамаран «Москва» со 174 пассажирами на борту сел на мель в проливе Старка у острова Русского во Владивостоке.

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