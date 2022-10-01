Владивосток, 1 октября 2022, 08:01 — REGNUM Все пассажиры катамарана «Москва», оказавшегося на мели в проливе Старка у острова Русского во Владивостоке, эвакуированы на берег. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Организована доследственная проверка. Следственная группа, в состав которой входят следователи и криминалисты, уже выехала на место происшествия для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, катамаран «Москва» со 174 пассажирами на борту сел на мель в проливе Старка у острова Русского во Владивостоке.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владивостоке из-за тумана сел на мель катамаран со 174 пассажирами