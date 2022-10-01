Кабул, , 08:01 — REGNUM 30 сентября, застрелив охранника образовательного центра «Кадж» в районе Наккашв Западном Кабуле, террорист-смертник вошел в один из экзаменационных залов и подорвал себя, передает Shafaqna.

По имеющимся данным, жертвами этого теракта стали не менее 32 учащихся, и, по словам некоторых пользователей социальных сетей, еще не менее 50 получили ранения; большинство жертв теракта составляют девочки.

Преподаватель образовательного центра «Кадж»: «Более 50 студентов пропали без вести».

Ответственность за этот теракт в заявлении взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).