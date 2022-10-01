Тегеран, , 09:07 — REGNUM 30 сентября представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что история израильского режима полна убийств, резни, пыток и умерщвления невинных детей, начиная от Мухаммеда аль-Дурры и заканчивая Рияном Сулейманом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Палестины

«Темная история режима апартеида в Израиле полна убийств, резни, пыток и умерщвления невинных детей, начиная от Мухаммеда аль-Дурры и заканчивая Рияном Сулейманом», — написал Канани в твиттере.

Он отметил, что Риян и другие замученные палестинские дети являются «жертвами умалчивания подобных инцидентов и ложных заявлений о правах человека».

30 сентября 2000 года, на второй день второй интифады (восстания), 12-летний Мухаммад аль-Дурра был убит в секторе Газа во время массовых протестов и беспорядков на палестинских территориях против израильской военной оккупации.