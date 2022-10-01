Мехико, , 07:58 — REGNUM Демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО устроили 48 недружественных России стран в Мехико. Об этом 30 сентября сообщил российский посол в Мексике Виктор Коронелли в беседе с РИА Новости.

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Коронелли, работу и общие итоги конференции ЮНЕСКО он оценивает положительно. Российский дипломат уточнил, что консенсусом была принята итоговая декларация конференции, достаточно объёмный и при этом неконфликтный документ.

Коронелли отметил, что итоговую декларацию поддержали все участники мероприятия, но после её принятия состоялся демарш представителей 48 недружественных России стран.

По словам дипломата, участниками демарша стали «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций», которые стали упрекать организаторов за приглашение России. При этом ответа российских представителей участники демарша слушать не пожелали, и это, как отметил Коронелли, доказывает их неспособность вести диалог.

«Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — добавил российский дипломат.

Также Коронелли указал, что после конференции представители ряда делегаций, в том числе ЮАР, выразили свою поддержку и одобрение работе российских делегатов.