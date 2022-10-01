Донецк, , 07:58 — REGNUM ВСУ за пять минут дважды обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. 07:05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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