Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Удар урагана «Иэн» по штату Флорида может привести к самым страшным за всю историю США разрушениям, заявил журналистам 30 сентбря американский президент Джо Байден.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Он отметил, что масштабы воздействия природной стихии только начинают проявляться. Глава Белого дома призвал принять все возможные меры для спасения людей, оказавшихся в зоне бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября телекомпания CNN передала о том, что количество погибших из-за урагана «Иэн» в США достигло 42. Куба, которая также пострадала от влияния «Иэна», обратилась к американскому правительству с просьбой оказать помощь республике.

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