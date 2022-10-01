Тегеран, , 08:38 — REGNUM 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани осудил смертоносную террористическую атаку на научный центр на западе Кабула. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

«Смертельное нападение на невинных молодых людей, участвовавших в научном тестировании, является отвратительным актом, противоречащим религиозным учениям и основным человеческим принципам, и рассматривается как пятно на плечах исполнителей этого преступления и сторонников злобных террористов», — заявил Канани.

Он упомянул об ответственности афганских властей за обеспечение безопасности граждан Афганистана и выразил свое сочувствие скорбящим семьям погибших.

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