Тегеран, 1 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани осудил смертоносную террористическую атаку на научный центр на западе Кабула. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

«Смертельное нападение на невинных молодых людей, участвовавших в научном тестировании, является отвратительным актом, противоречащим религиозным учениям и основным человеческим принципам, и рассматривается как пятно на плечах исполнителей этого преступления и сторонников злобных террористов», — заявил Канани.

Он упомянул об ответственности афганских властей за обеспечение безопасности граждан Афганистана и выразил свое сочувствие скорбящим семьям погибших.