Тегеран, 1 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 30 сентября министр финансов США в разгар переговоров страны с другими сторонами СВПД об отмене незаконно введенных антииранских санкций объявил о введении нового пакета санкций против Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

По данным китайской новостной сети CGTN, на веб-сайте министра финансов США были опубликованы свежие данные о том, что Вашингтон ввел новые санкции против Ирана.

Согласно данным IRNA, новые санкции США направлены против десяти иранских фондов и нефтяного танкера. Также западные СМИ объявили о введении новых санкций против экспорта иранской нефти.

Министр финансов США ввел ряд новых санкций против иранских компаний, которые, по его словам, были вовлечены в продажу нефтехимической продукции на сотни миллионов долларов в Южную и Восточную Азию.

В соответствующих новостях госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что две компании, чьи головные офисы находятся в Китае, также попали под санкции из-за нарушения санкций против продажи иранской нефти и продуктов нефтехимии.