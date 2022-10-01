Тегеран, , 08:34 — REGNUM 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что, основываясь на международном праве и положениях Устава ООН, Исламская Республика Иран оставляет за собой право защищать национальную безопасность от актов агрессии с любой территории и твердо выступает против любых террористических актов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Канани раскритиковал заявления и позиции, занятые некоторыми странами, включая Германию и Соединенные Штаты, в отношении нападения иранских вооруженных сил на базы террористических группировок, которые проводили террористические операции в Исламской Республике Иран из Иракского Курдистана и разжигают внутренние беспорядки в Иране.

«Исламская Республика Иран неоднократно обращалась к должностным лицам центрального правительства Ирака, а также к региональным должностным лицам с просьбой предотвратить деятельность сепаратистских и террористических групп против страны», — отметил он.

Канани подчеркнул: «К сожалению, страны, опубликовавшие вышеупомянутые заявления, помимо нарушения своей международной ответственности в борьбе с терроризмом, все еще демонстрируют достойное сожаления дискриминационное поведение».