Тегеран, , 08:19 — REGNUM 30 сентября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил: «Если США предпримут действия против иранского беспилотника, вооруженные силы Исламской Республики Иран ответят на это враждебное действие. Мы оставляем за собой право противостоять и мстить». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Подчеркнув тот факт, что иранские вооруженные силы располагают полной информацией о базах Харир, Эрбиль и Дихок в Ираке, Багери заявил: «Сейчас мы противостоим только террористам и не предприняли никаких действий против США».

Он предупредил США, чтобы они осознавали тот факт, что иранские вооруженные силы отреагируют на их действия соответствующим образом.

«Заявление США об уничтожении иранского боевого беспилотника доказывает, что Соединенные Штаты являются сообщниками террористов и сепаратистов», — подчеркнул начальник штаба.

Обращаясь к соседним странам, в которых расположены американские и израильские базы, Багери сообщил: «Если с американских баз будет предпринят враждебный акт против Исламской Республики Иран, её национальной безопасности и национальных интересов, мы незамедлительно ответим».