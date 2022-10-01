Тегеран, , 08:12 — REGNUM 30 сентября министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили предложил Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры реализовать план сотрудничества между приграничными городами, который, по его мнению, мог бы придать импульс культурным и социальным отношениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

Эсмаили сделал эти замечания в послании министрам культуры государств-членов ЮНЕСКО. Его послание было зачитано Ахмадом Пакачи, послом и постоянным представителем Ирана при организации.

Иранский министр также приветствовал «мудрое решение» ЮНЕСКО назвать годы с 2013 по 2022 «Международным десятилетием сближения культур».

Согласно данным IRNA, министр культуры Исламской Республики также призвал Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принять меры для защиты семей перед лицом угроз со стороны социальных сетей.