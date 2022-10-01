Тегеран, 1 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. 30 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран является ведущей страной в производстве радиопрепаратов и планирует увеличить свои производственные мощности в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Эслами заявил, что иранские пациенты получают лечение радиомедициной в 205 медицинских центрах по всей стране.

Ссылаясь на 20-летний план стратегического ядерного видения страны, он подчеркнул, что расширение ядерных технологий в различных областях занимает важное место в повестке дня страны.

«Многие в мире считают, что ядерные технологии ограничены обогащением урана, в то время как это лишь одна малая часть ядерной программы государства», — отметил чиновник, указав на применение этой области в диагностике и лечении особых заболеваний, таких как рак.