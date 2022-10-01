Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM Китай ожидает роста цен на энергоносители из-за диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совбеза организации.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители», — заявил он.

Дипломат также выразил озабоченность взрывами на трубопроводах. Кроме того, Гэн Шуан заявил о возможном негативном влиянии на экологию утечек на газопроводах. Он также призвал провести расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ремонтные работы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будут непростыми. При этом он отметил, что для оценки ущерба и стоимости ремонта необходимо допустить российских представителей к району происшествия.