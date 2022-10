Лондон, , 07:38 — REGNUM Решение Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией и обратиться в Североатлантический альянс с призывом срочно принять Киев в НАТО вызвало шквал критики среди читателей газеты Daily Mail, оставивших свои комментарии под соответствующей статьей на сайте издания.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Один из пользователей потребовал от Зеленского «заткнуться и сражаться самому», поскольку главарь бандеровского режима сам не захотел избежать конфликта, отказавшись от диалога. Другой читатель отметил, что Зеленский «не успокоится, пока не уничтожит все Северное полушарие Земли».

Пользователь с именем Davethejag призвал не принимать Киев в НАТО, назвав такой шаг «верхом глупости», а читатель From Beyond The Void указал на то, что главарь киевского режима пытается пойти на любые меры, чтобы впутать альянс в специальную военную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление Вашингтона сделать Киев членом НАТО является примером «не мудрой американской политики».

