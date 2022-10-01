Лондон, , 07:30 — REGNUM Цена газа в Европе снизилась на 24% по итогам сентября по отношению к показателю на конец августа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах на октябрь и ноябрь.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Для сравнения: 31 августа фьючерсы на газ торговались по цене около $2 490 за 1 тыс. куб. м, а 30 сентября торги завершились на уровне $1 884, что на 24% ниже, чем месяц назад, в конце лета. Средняя цена на газ в Европе составила в сентябре $2 093 за 1 тыс. куб. м, при этом в августе цена была $2 515.

Основным фактором понижения стоимости газа стало заполнение хранилищ в Европе почти до максимальной отметки. По данным Gas Infrastructure Europe по состоянию на 28 сентября хранилища в европейских странах были заполнены на 88,25%. Это на 2,08% выше, чем за последние пять лет на эту дату.

Всего в хранилищах находится 95,1 млрд куб. м газа, при том, что они рассчитаны на 107,7 млрд кубометров. Такой высокой заполненности хранилищ странам Европы удалось за счёт привлечения альтернативных России поставщиков газа, а также за счёт сокращения потребления газа в промышленности.

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