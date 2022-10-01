Звёздный городок, Московская область, , 07:24 — REGNUM Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков приступили к реабилитации в Центре подготовки космонавтов после возвращения с полугодовой экспедиции на Международную космическую станцию. Об этом сообщил космонавт Корсаков в своём телеграм-канале.

МКС Pixabay.com

Космонавт рассказал, что курс реабилитации продлится три недели. За это время участники долговременного космического полёта под контролем медиков адаптируются к земным условиям после шести месяцев на орбите.

«Опять придётся привыкать к кровати и подушке», — отметил Корсаков.

Космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков вернулись с МКС на борту корабля «Союз МС-21» 29 сентября 2022 года. Они находились на орбитальной станции с марта 2022 года.

21 сентября на корабле «Союз МС-22» МКС прибыли члены следующей долговременной экспедиции — космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Они пробудут на космической станции до весны 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж корабля «Союз МС-21» вернулся с МКС на Землю