Кампала, 1 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Доля использования цифровых платежных систем в Уганде значительно выросла за прошедший год, сообщает пресс-служба угандийского центрального банка.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Согласно отчету финансового учреждения, количество мобильных и интернет-платежей выросло за год на 98,9% и 164,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом количество денежных переводов выросло на 37,6%.

«Банк Уганды продолжает принимать меры для обеспечения безопасности и доступности цифровых финансовых транзакций», — добавили в регуляторе.

Отмечается, что рост количества цифровых платежей в экономике Уганды свидетельствует о стабильном росте экономической активности в стране.