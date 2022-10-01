Вашингтон, 1 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Стремление США сделать Киев членом Североатлантического альянса нельзя считать мудрой политикой Вашингтона, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер 30 сентября в ходе виртуальной конференции.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

«Это не мудрая американская политика — пытаться включить [Киев] в НАТО», — полагает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что позиция США по вопросу вступления Киева в НАТО остаются на прежней — принятие новых членов в альянс должно осуществляться в рамках установленных процедур.

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Вашингтоне считают включение киевского режима в Североатлантический альянс необходимо отложить на «другое время».

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