Токио, 1 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Один из самых известных японских рестлеров и борцов смешанных единоборств, депутат парламента Японии Антонио Иноки скончался в возрасте 79 лет. Об этом 1 октября сообщило агентство Kyodo.

Траур

Причина смерти Иноки не названа, но ещё два года назад, летом 2020 года Иноки рассказал, что у него врачи диагностировали сердечно-сосудистое заболевание. Детали своего диагноза спортсмен и политик не приводил.

Антонио Иноки родился в 1943 году 20 февраля в японском городе Йокогама. Затем его семья переехала в Бразилию, где будущего спортсмена заметил Мицухиро Момотой, более известный как Рикидодзан, он был один из самых влиятельных персон в истории мирового рестлинга.

Свой самый знаменитый бой Иноки провёл с чемпионом мира по боксу Мохаммедом Али в 1976 году.

В 1989 году Иноки занялся политикой, поскольку был избран в Палату советников Японии. В 1990 году, перед началом войны в Персидском заливе, он успешно провел переговоры с Саддамом Хусейном об освобождении японских заложников.

В 2019 году Иноки объявил об окончательном уходе из политики и с тех пор проживал с семьёй в Токио.