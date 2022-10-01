Рейкьявик, 1 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Атлантическом океане, к юго-западу от Исландии, в ночь на 1 октября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло в 01:18 по местному времени (04:18 мск) с эпицентром, расположенном в 1388 километрах к юго-западу от города Рейкьявик (118 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии в результате мощного землетрясения, которое в ночь на 1 октября произошло на севере острова Суматра, погиб один человек, ещё девять получили ранения.