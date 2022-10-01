Сеул, 1 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Южнокорейские власти не признают референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также состоявшийся факт воссоединения указанных регионов с Россией, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Отмечается, что Сеул решительно осуждает действия РФ на территории бывш. УССР, которые якобы нарушают Устав ООН. Кроме того, в МИД республики призвали уважать «суверенитет, территориальную целостность и независимость» киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал о том, что воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией является одним из важнейших событий в новой истории нашей страны.